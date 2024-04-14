ABD'de çarpıcı iddia: İran, İsrail'e 70 füzeyle yeni bir saldırı dalgası başlattı

ABD kaynakları, İran'ın İsrail'e 70 füzeyle yeni bir saldırı dalgası daha başlattığını öne sürdü.

ABC News’e konuşan ABD'li yetkiliye göre, İran, İsrail'e yönelik ilk saldırısına ek olarak, 70 füzeyle yeni bir saldırı dalgası daha başlattı.

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İsrail ordusu, İran'ın, 1 Nisan'da Şam'daki diplomatik yerleşkesine yapılan saldırıya misilleme olarak ülkeye şu ana kadar 200'den fazla dron ve insansız hava aracı fırlattığını bildirmişti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.