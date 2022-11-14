Cumhuriyetçi Parti'nin yeni yıldızı DeSantis kim?

Birçok Cumhuriyetçi Kongre üyesi ve Trump'a yakın medya kuruluşlarının DeSantis'e destek veren açıklamalar yapması da gelecek iki yılda DeSantis-Trump çekişmesinin olacağını işaret ediyor.

FLORIDA VALİSİ DESANTIS KİM?

44 yasındaki Ron DeSantis Yale Üniversitesi'nde Tarih daha sonrasında da Harvard Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı. Meslek hayatına Federal Savcı olarak başlayan DeSantis ayrıca, Amerikan Donanması'nda hukuk danışmanı olarak görev yaptı. Irak Fellüce'de savaş suçu işlemiş Amerikan askerlerinin savunmalarını üstlendi.

2012'de ABD Temsilciler Meclisi'ne giren DeSantis 2 dönem de Kongre Üyesi olarak görev yaptı.