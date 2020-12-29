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ABD piyasalarında yatırımcıların doların değer kaybedeceğini öngörerek aldıkları net kısa pozisyonların büyüklüğü geçen hafta itibarıyla Eylül sonundan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

ABD Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) verilerine dayanarak yapılan hesaplamaya göre yatırımcıların net kısa dolar pozisyonlarının değeri 21 Aralık ile biten haftada 26.56 milyar dolardan 30.15 milyar dolara çıktı. Dolar net kısa pozisyonu son beş haftanın dördünde yükseldi.

Yatırımcıların net dolar pozisyonu, uluslararası para piyasasında (IMM) yen, euro, sterlin, İsviçre frankı, Kanada ve

Avusturalya dolarının vadeli kontratlarının toplanması yöntemiyle hesaplanıyor. Dolar küresel ekonominin koronavirüs krizinden toparlanmaya başladığı beklentileriyle altı aydan uzun bir süredir değer kaybediyor. Piyasalardaki güçlü risk iştahı ve yatırımcıların yüksek getirili menkul kıymetlere yönelmesi dolardaki değer kaybı trendinin süreceğine işaret ediyor.

Dolar yıl başından bu yana yüzde 6.4 değer kaybetti. Dolar yılı bu seviyelerden kapatması halinde 2017'den bu yana en kötü

yıllık performansı gösterecek. Yatırımcıların dolar pozisyonları hakkında daha geniş kapsamlı bir gösterge olan, Yeni Zelanda doları, Meksika pesosu, Brezilya reali, Rus rublesini de kapsayan verilere göre dolar net kısa pozisyonları bir önceki haftaya kıyasla 27.21 milyar dolardan 30.6 milyar dolara çıktı.