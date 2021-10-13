Bakan Varank, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir ile görüştü

HABERTURK.COM / Ajanslar

Eylül ayında ABD'de enflasyon beklentileri aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.4 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0.3 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 5.3'ten yüzde 5.4'e çıktı. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 5.3 gelmesi yönündeydi.

ENERJİ FİYATLARINDA SERT ARTIŞ

Çekirdek enflasyon olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.2, yıllık yüzde 4.0 arttı.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 24.8 artış gösterirken, gıda fiyatlarında aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 4.6 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0.8 düşüş gösterdi.