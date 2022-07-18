ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı: 4 ölü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

ABD'nin New Mexico eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Albuquerque'nin yaklaşık 197 kilometre kuzey doğusundaki Las Vegas yakınlarında Piper PA-46 tip ile Cessna 172 hafif motorlu iki küçük uçak havada çarpıştığını açıkladı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre, Piper PA-46 uçağı Cessna 172 ile çarpıştığı sırada inmeye hazırlanıyordu ve çarpışmanın ardından uçak, Piper 30-Right Pistinin doğusundaki açık araziye düştü" denildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor, Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu soruşturmaya başladı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.