ABD'de federal hükümetin 20 gündür kısmen kapalı olması nedeniyle personel eksikliği havalimanlarında uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

New York, Washington ve Chicago gibi eyaletlerde havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Hükümetin kapalı olması federal çalışan olan ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi personelini de etkiledi. Havalimanlarında hizmetlerin yavaşlaması ve uzun kuyruklar oluşmasının yanı sıra personel eksikliği aynı zamanda hava trafiği güvenliği endişesine de yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratlar arasında, Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için geçici bütçede Trump'ın istediği fonun ayrılmaması üzerine başlayan ve federal hükümetin 20 gündür kısmen kapanmasına neden olan kriz sürüyor.

Ülkede, Meksika sınırına örülmeye başlanan duvar için finansman içermeyen bütçe tartışması federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açtı.

Trump, Teksas'taki Meksika sınırını ziyareti öncesi yaptığı açıklamada zorunlu kalması durumunda Meksika duvarı için gerekli olan bütçe için kongreyi pas geçerek acil durum ilan edebileceğini açıklamıştı.

Federal hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, duvar için fon sağlanmadığı sürece hükümetinin aylarca, yıllarca kapalı kalabileceğini, Demokratlar ise Trump'ın sınır güvenliği için istediği bütçenin çok fazla olduğunu savunuyor ve duvar ile inşası için gerekli olan 5,7 milyar doların finansmanına karşı çıkıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ