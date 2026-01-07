ABD'de ICE polisleri bir kadını vurdu

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olaydan sonra ABD medyasına verdiği ilk yazılı açıklamada, söz konusu kadının “polis memurunu ezmeye çalışırken” vurulduğunu savundu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de daha sonra verdiği beyanda, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürerek, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullandı.

Minnesota Valisi Tim Waltz ise ABD Merkezli X şirketinin sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, Noem’in açıklamasına tepki gösterdi.

Kadının, ICE memuru tarafından vurularak öldürülmeden önce "aracını silah olarak kullandığı" iddiasını reddeden Waltz, "Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın." ifadesine yer verdi.

TRUMP, "NEFSİ MÜDAFAA" DE

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ICE polislerinin hedef aldığı Amerikalı kadınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kadının öldürüldüğü olayın "korkunç" olduğunu ifade ettikten sonra Trump, "Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor." ifadesini kullandı. Trump, kadının ICE polisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayın sorumlusunun "radikal sol" olduğunu iddia ederek, bu grubun göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını ileri sürdü. ABD Başkanı, mesajının sonunda, ICE görevlilerinin arkasında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Dİ "ICE, burada güvenliği sağlamak için bulunmuyor" Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de düzenlediği basın toplantısında, Noem’in açıklamalarını sert şekilde eleştirerek, “ICE, burada güvenliği sağlamak için bulunmuyor. Yaptıkları şey kaos ve güvensizlik yaratmak. Onları burada istemiyoruz, defolup gitsinler." dedi. Frey, öldürülen kadının ismini vermezken, 37 yaşında olduğu bilgisini paylaştı ve olayla ilgili "acil soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu.