ABD'de İsrailli esirlere destek yürüyüşüne saldırı
ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder şehrinde İsrailli esirlere destek amaçlı düzenlenen yürüyüşe gerçekleşen saldırıda 6 kişi yaralandı. 45 yaşındaki saldırganın, yürüyüşe katılanlara yanıcı madde ile saldırdığı ve gözaltına alındığı bildirildi
ABD'nin Colorado eyaletinde İsrailli esirlere destek amaçlı yürüyüş yapan gruba düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı 'terör saldırısı' olarak değerlendirdiklerini bildirdi.
Saldırıyı düzenleyen 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman'ın hafif yaralandığını duyurdu. Emniyet yetkilileri, Soliman'ın, "Özgür Filistin" sloganı attığını açıkladı.
45 yaşındaki saldırgan, ihbar üzerine bölgeye varan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Saldırganın, İsrail yanlısı gruba ev yapımı silahla saldırdığı ardından üzerlerine molotofkokteyli fırlattığı ifade edildi.
Saldırıda yaşları 67 ve 88 arasında olan 6 kişi yaralandı.
FBI Başkanı Kash Patel olayı "hedefli terör saldırısı" olarak nitelendirirken, Colorado Başsavcısı Phil Weiser da saldırıyı "nefret suçu" olarak tanımlayarak detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Diğer yandan, geçtiğimiz günlerde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişi hayatını kaybetmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.