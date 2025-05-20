ABD'de, Katar'ın hediye edeceği jetin makam uçağı yapılmasına karşı yasa teklifi

Demokrat lider Schumer'in dün açıkladığı "2025 Başkanlık Hava Taşımacılığı Güvenlik Yasası" adı verilen tasarı, yabancı ülkelere ait uçakların, başkanlık uçağı olarak kullanılmasını yasaklamayı ve dönüştürülmesi için fon kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Schumer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trump defalarca gösterdi ki kendi cebini doldurmak uğruna Amerikan halkını ve başkanlık makamını satmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Bu uçağın güvenli hale getirilmesinin milyarlarca dolara mal olacağını ve hiçbir değişikliğin tam güvenlik sağlayamayacağını belirten Schumer, "Senato'nun artık ulusal güvenliğimizi öncelemesi, Amerikalıları koruması ve bir yabancı ülkeye ait uçağın asla 'Air Force One' çağrı kodunu almamasını sağlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Başbakanı El Sani ise tartışmaların gölgesinde bir açıklama yaparak, "Müttefikler arasında bu tip durumlar olağan şeylerdir" dedi.

Katar'ın 'nüfuz satın almaya çalışan bir ülke' olarak lanse edilmeye çalışıldığını ve ABD'nin buna inanmayarak Katar'ı 'güvenilir bir ortak' olarak görmesini umduklarını söyleyen El Sani, "Geçmişteki rüşvet suçlamalarını da göz önünde bulundurursak, Katar'ın yanlış bi şey yaptığını kanıtlayan hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

Katar'dan uçak hediye teklifi tartışma yarattı

Trump, 12 Mayıs'taki Orta Doğu ziyareti sırasında Katar'ın Boeing 747-8 uçağını hediye etmek istediğini açıklamıştı. Pentagon'un 40 yıllık başkanlık uçağı "Air Force One" yerine bunu kabul edeceğini belirten Trump, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını vurgulamıştı.

Bazı Demokrat senatörler ise Trump'ın bu yöndeki açıklamasının, "yabancı istihbarat servisleri ve ABD'ye zarar vermek isteyen hasımlar için tehlikeli bir fırsat yarattığını" öne sürerek, yabancı ülkelerden bu tür hediyelerin alınmasına itiraz etmişti.

Demokrat Partiden gelen tepkiler için de Trump, böyle bir fırsatı ancak "aptalların" kaçıracağını öne sürmüştü.