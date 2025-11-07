Habertürk
        ABD'de Kongre Bütçe Ofisi sistemleri siber saldırıya uğradı | Dış Haberler

        ABD'de Kongre Bütçe Ofisi sistemleri siber saldırıya uğradı

        ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine finansal analizler sağlayan Kongre Bütçe Ofisi (CBO) sistemleri siber saldırıya uğradı.

        Giriş: 07.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 07.11.2025 - 09:57
        ABD'de Kongre Bütçe Ofisi siber saldırıya uğradı
        Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, CBO yetkilileri son dönemde "ofis içi veri ihlali" saptadı.

        Yapılan denetlemede ofisin siber saldırıya maruz kaldığı ve dahili e-posta ile sohbet kayıtlarına erişilmesinden endişe edildiği kaydedildi.

        Saldırının, CBO hesaplarının ele geçirilmesi ve mevzuatı şekillendirmek için kullanılan hassas ekonomik verilerin ifşa edilmesi potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

        CBO Sözcüsü Caitlin Emma açıklamasında, olayın araştırıldığını, Kongre marjında faaliyetlerin ve tehditlere karşı izlemenin sürdüğünü bildirdi.

        Emma, "CBO olayı saptadı ve derhal önlem aldı. Ofis, sistemleri bundan sonra daha iyi korumak için yeni güvenlik kontrolleri uyguladı." dedi.

        Çin menşeli saldırı ihtimali

        CNN haberine göre ABD'li bir yetkili açıklamasında, saldırının "Çin menşeli bilgisayar korsanlarınca düzenlenme" ihtimalini araştırdıklarını bildirdi.

        Çin'in Washington Büyükelçiliği yetkilisi Liu Pengyu, açıklamasında "Çin, yasalara uygun olarak, her türlü siber saldırıya karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.

        Yasa tasarıları için bağımsız maliyet tahminleri sağlayan kurum, ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle çalışanlarının çoğunu izne çıkarmıştı.

