ABD'de Kongre üyeleri, Epstein dosyalarını sansürsüz şekilde inceleyebilecek

MERSİN'de meydana gelen trafik kazasında ikiz kızlarından Kübra (15) ile yeğenleri Nejla (16) ve Zehra'yı (18) kaybeden, diğer ikiz kızı Büşra (15) ise ağır yaralanan Mahmut Güney (47), "Varımız yoğumuz 2 kızımız vardı. Biri gitti, diğeri yoğun bakımda. Tutunacak dalımız kalmadı. Yetkililerden kızım... Daha Fazla Göster

MERSİN'de meydana gelen trafik kazasında ikiz kızlarından Kübra (15) ile yeğenleri Nejla (16) ve Zehra'yı (18) kaybeden, diğer ikiz kızı Büşra (15) ise ağır yaralanan Mahmut Güney (47), "Varımız yoğumuz 2 kızımız vardı. Biri gitti, diğeri yoğun bakımda. Tutunacak dalımız kalmadı. Yetkililerden kızımın kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. 3 aile yok oldu. Bu çocukların geleceği vardı. Dünya yüzü görmediler. Bunlar melekti, melekleri yok ettiler" dedi. Daha Az Göster