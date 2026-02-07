Habertürk
Habertürk
        ABD'de Kongre üyeleri, Epstein dosyalarını sansürsüz şekilde inceleyebilecek | Dış Haberler

        ABD'de Kongre üyeleri, Epstein dosyalarını sansürsüz şekilde inceleyebilecek

        ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerin sansürsüz şekilde Kongre üyeleri tarafından incelenmesine izin verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:26
        Kongre üyeleri Epstein dosyalarını sansürsüz inceleyecek
        ABD Adalet Bakanlığının gönderdiği mektuba göre, Kongre üyeleri, Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayınlanan 3 milyondan fazla belgenin sansürsüz hallerine 9 Şubat'tan itibaren erişebilecek.

        Kongre üyelerinin sansürsüz belgeleri incelemek için 24 saat öncesinde bakanlığa bildirimde bulunmaları gerekirken, belgeleri yalnızca bakanlıktaki bilgisayarlarda inceleyebilecekler.

        Belgeleri inceleyecek Kongre üyelerinin not almalarına izin verilirken, elektronik kopya oluşturmalarına ise müsaade edilmeyecek.​​​​​​​

        Jeffrey Epstein olayı

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

        Mersin- Kazada kızı Kübra ve 2 yeğeni ölen baba: Melekleri yok ettiler

        MERSİN'de meydana gelen trafik kazasında ikiz kızlarından Kübra (15) ile yeğenleri Nejla (16) ve Zehra'yı (18) kaybeden, diğer ikiz kızı Büşra (15) ise ağır yaralanan Mahmut Güney (47), "Varımız yoğumuz 2 kızımız vardı. Biri gitti, diğeri yoğun bakımda. Tutunacak dalımız kalmadı. Yetkililerden kızım...
