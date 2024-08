ABD'de konutta fiyat ve faiz arttı, satışlar düştü

Ulusal Emlakçılar Birliği'nin (NAR) verilerine göre, ABD'de ikinci el konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda aylık bazda yüzde 5,4 azalarak 3,89 milyona geriledi.

Art arda dört aydır konut satışlarında yaşanan düşüşte, rekor seviyelere ulaşan konut fiyatları ile yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranları etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni konut satışları da yüksek konut fiyatları ve mortgage faiz oranlarının etkisiyle haziranda aylık bazda yüzde 0,6 azalarak Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Konut fiyatlarında, haziran ayında ABD'nin 4 bölgesinin tamamında artış görüldü. NAR verilerine göre, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington ve Wyoming eyaletlerini kapsayan Batı bölgesinde medyan konut fiyatı, haziranda yıllık yüzde 3,5 artışla 629 bin 800 dolara yükseldi. Batı bölgesinde ikinci el konut satışları ise söz konusu dönemde yıllık bazda yatay bir seyir izleyerek 740 bin oldu.

Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island ve Vermont eyaletlerinin bulunduğu Kuzeydoğu bölgesinde de medyan konut fiyatı haziranda yıllık yüzde 9,7 artarak 521 bin 500 dolara çıktı. Kuzeydoğu bölgesindeki konut satışları da bu dönemde yıllık yüzde 6 düşüşle 470 bine indi.

Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia ve West Virginia'yı kapsayan Güney bölgesinde medyan konut fiyatı, haziranda yıllık yüzde 1,7 artışla 373 bin dolara tırmandı. Güney bölgesindeki konut satışları aynı dönemde yıllık yüzde 6,9 azalışla 1,76 milyona düştü.