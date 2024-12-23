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        Haberler Dünya Amerika ABD'de metroda uyurken ateşe verilen kadın öldü | Dış Haberler

        ABD'de metroda uyurken ateşe verilen kadın öldü

        ABD'nin New York kentindeki metroda uyuyan bir kadını ateşe vererek ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 06:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 06:24
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        ABD'de metroda ateşe verilen kadın öldü
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        New York metrosunda dün sabah saatlerinde ateşe verilen kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

        NY Polis Komiseri Jessica Tisch'in açıklamasına göre, adı açıklanmayan şüpheli, Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken, aynı vagonda uyuyan bir kadını ateşe verdi.

        AA'nın haberine göre; olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

        Polis kısa süre sonra şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

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        #ABD
        #haberler
        #new york
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