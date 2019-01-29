Teksas eyaletinde 5 polisin yaralandığı saldırıda silahlı saldırgan ölü ele geçirildi. Houston kenti polis biriminden yapılan açıklamada, bölgedeki lisede silahlı saldırı düzenlendiği ve birçok polisin yaralandığı bildirildi.

AA'nın yerel basına dayandırdığı habere göre; 5 polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken çevredekilere olay yerinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.