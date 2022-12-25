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ABD'de ölümcül kar fırtınası: En az 18 kişi hayatını kaybetti!

ABD'de etkili olan "nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınası nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Milyonlarca kişi soğuk havadan etkilenmemek için başka bölgelere gitmeye çalışırken, 2 milyona yakın ev ve iş yerine elektrik verilemiyor.

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  • ABD'de ölümcül kar fırtınası: En az 18 kişi hayatını kaybetti!
  • ABD'de ölümcül kar fırtınası: En az 18 kişi hayatını kaybetti!
  • ABD'de ölümcül kar fırtınası: En az 18 kişi hayatını kaybetti!
  • ABD'de ölümcül kar fırtınası: En az 18 kişi hayatını kaybetti!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

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