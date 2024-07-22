ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
ABD'de seçimlere 4 ay kala yarış yeniden başlıyor. ABD Başkanı Biden, Kasım ayındaki seçim yarışından çekildi ve Başkan Yardımcısı Harris'i işaret etti. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden adayı olan Trump ise Harris'i yenmenin daha kolay olacağını söyledi. Demokratların adayının Harris olması durumunda Trump'ın seçim kampanyası nasıl değişir? Anketler ne diyor?
ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor... Dünya, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinden çekilmesini konuşuyor. ABD'de bundan sonra nelerin yaşanacağı, Biden yerine aday olacak ismin kim olacağı merakla bekleniyor.
ABD Başkanı Biden, adaylıktan çekilirken Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti ve Harris'in adaylığını destekleyeceğini söyledi. Eski ABD Başkanı ve Cuhmuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump ise, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından muhtemelen rakibinin Harris olacağını ve onu yenmenin daha kolay olacağını dile getirdi.
TRUMP İKİ KONUYA ODAKLANACAK
Peki, Trump'ın rakibinin Harris olması durumunda seçim kampanyası nasıl değişir?
Reuters'ın haberine göre Trump, kararsız seçmenlere oynayacak ve muhtemel yeni rakibini yenmek için iki konuya odaklanacak: göçmenler ve yaşam pahalılığı. Trump'ın kampanya ekibindeki kaynaklar Reuters'a yaptıkları açıklamada, Joe Biden'ın yarışı bırakmasının ardından muhtemel Demokrat aday olan Harris'in yönetim politikalarının "yardımcı pilotu" olarak seçeceğini söyledi.
Kaynaklar Reuters'a, Trump'ın kampanya ekibindekiler, haftalardır Harris'in Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve kendi partisinin adaylığını kazanmak için hazırlık yaptığını söyledi.
Trump, Biden'ın Pazar günkü açıklamasından kısa bir süre sonra CNN'e verdiği demeçte, "Harris'i yenmek Joe Biden'dan daha kolay olacak" dedi.
Trump'ın kampanya ekibi, Trump'ın Biden'ın göç politikasına olabildiğince sıkı bir şekilde odaklanacağını sinyalini verdi; Cumhuriyetçiler, Meksika ile güney sınırını yasa dışı yollardan geçen göçmen sayısındaki keskin artışın sorumlusunun bu olduğunu söylüyor.
İkinci odak noktası ise ekonomi etrafında dönecek. Kamuoyu yoklamaları sürekli olarak Amerikalıların yüksek gıda, yakıt maliyetleri ve ev satın almayı daha az maliyetli hale getiren faiz oranlarından memnun olmadıklarını gösteriyor.
"HARRIS YARIŞI ÖNGÖRÜLEMEYEN ŞEKİLDE DEĞİŞTİREBİLİR"
Demokrat Parti henüz nasıl ilerleyeceğine karar vermedi ve Biden'ın onayına rağmen Harris'in partinin adayı olarak ortaya çıkacağının henüz garantisi yok.
Siyasi stratejistler, Harris'in Demokrat aday olarak yarışı belki de öngörülemeyen şekillerde değiştireceğini söyledi.
ABD'nin 248 yıllık tarihinde henüz bir kadın başkan seçilmedi. 59 yaşındaki Siyahi ve Asyalı-Amerikalı bir kadın, 78 yaşındaki Trump'ın yarışması kuşaksal ve kültürel olarak farklı oldukları için seçim yarışında tamamen yeni bir dinamik oluşturacaktır.
ANKETLER NE DİYOR?
Geçen hafta gerçekleştirilen bir CBS News/YouGov anketinde Trump, Harris'in 3 puan önünde çıktı. Trump'ı destekleyenler yüzde 51, Harris'i destekleyenler ise yüzde 48 oranında olduğu görüldü.
Economist/YouGov'un 13-16 Temmuz'da gerçekleştirdiği ve Perşembe günü yayınlanan bir ankete göre ise, Biden'ın Trump'a yüzde 41 ila yüzde 43 oyla kaybedeceğini, Harris'in ise biraz daha kötü performans göstererek Trump'a yüzde 39 ila yüzde 44 oranında kaybedeceğini ortaya koydu.
Reuters/Ipsos'un Salı günü (Trump'a düzenlenen suikast girişiminin ardından) yürüttüğü ve yayınladığı anket, Biden ve Harris'in neredeyse istatistiksel olarak Trump'la bağlantılı olduğunu ortaya koydu, ancak ankete katılanların %69'u Biden'ın hükümette çalışmak için çok yaşlı olduğunu düşünüyor.
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