ABD Başkanı Biden adaylıktan çekildi: Biden'ın adaylığını bitiren bu süreçte neler oldu?

ABD Başkanı Joe Biden, seçim çalışmalarına dönmeye hazır olduğunu duyurduktan iki gün sonra, Kasım ayında gerçekleşecek seçim yarışından çekildiğini duyurarak herkesi şaşırttı. Biden açıklamasının bir bölümünde "Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuruydu" ifadelerini kullandı.

UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN 'ADAYLIKTAN ÇEKİL' ÇAĞRILARI Biden'ın yeniden ABD Başkanı olmak için gireceği seçimden çekilme kararı, Beyaz Saray'ın defalarca yaptığı açıklamaların ve bizzat Biden'ın yarışta kalacağına ve eski Başkan Donald Trump'ın yeniden yenebileceğinden emin olduğuna dair açıklamaların ardından geldi. Ancak bu açıklamalar, giderek artan sayıda Demokrat Parti üyesinin Biden'ın daha güçlü bir aday lehine kenara çekilmesi yönündeki kamuoyu baskısını azaltma konusunda işe yaramadı. Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu? Haberi Görüntüle REKLAM Geçtiğimiz günlerde Kovid-19'a yakalanan ve bu süre içinde evinde dinlenen Biden'ın bu hafta seçim çalışmalarına geri döneceğini söylemesinden yaklaşık 48 saat sonra seçim yarışından çekildiğini açıkladı.

BIDEN-TRUMP DÜELLOSU SONUNU MU GETİRDİ? 81 yaşındaki Biden, 27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmişti. Bu düellonun ardından Demokratlardan Biden'a adaylıktan çekilmesi yönünde yoğun bir çağrı geldi. Ancak Biden kendisinin adaylıktan çekilmeyeceğini, sağlığın gayet yerinde olduğunu söylemişti. Hatta son açıklamasında "sadece doktorlarım uygun görürse adaylıktan çekilirim" ifadelerini kullanmıştı. 4 yıl sonra gerçekleşen Biden-Trump düellosunun ardından anketler, Biden'ın aleyhine doğru ilerledi ve Demokratlar Kasım ayında seçimi kazanmama ihtimallerine karşı panik oldu. 51 milyon kişinin izlediği düelloda, Biden'ın sesi yeterince gür çıkmadı, seçmenlere neden Trump yerine onu seçmeleri gerektiğine dair ikna edici bir konuşma yapamadı. Daha sonra Biden, performansının zayıflığını yurt dışı ziyaretlerine ve soğuk algınlığına bağladı.