Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı (TEMA) Müdürü Patrick Sheehan, yerel yönetim ve TEMA tarafından paylaşılan veriler arasında farklılık olabileceğini ancak bunun bir süreç olduğunu ifade ederek, “Hala kayıp insanlar olduğunu biliyoruz” dedi.