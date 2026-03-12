Canlı
        Haberler Dünya ABD'de sinagoga saldırı | Dış Haberler

        ABD'de sinagoga saldırı

        ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Temple Israel Sinagogu'na silahlı saldırı düzenlendi.

        Giriş: 12.03.2026 - 21:29
        ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu'na silah saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sinagogun bulunduğu bina tahliye edildi. Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi.

        Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "FBI personeli, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde ve Michigan'ın West Bloomfield bölgesindeki Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" dedi.

        Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı uyarıda, halktan bölgeden uzak durmalarını isteyerek, "Ekipler ayrıca bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor" dedi.

