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        Haberler Dünya ABD'de Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına almasına izin | Dış Haberler

        ABD'de Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına almasına izin

        ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına alma politikasına izin verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:47
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        ABD'de mahkemeden Trump yönetimine 'gözaltı' izni
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        Washington DC Bölge Yargıcı Dabney Friedrich, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kuvvetlerinin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine karşı Trump yönetimine açılan davada kararını açıkladı.

        Friedrich, davacıların talep ettiği ihtiyatı tedbir talebini reddederek ICE ekiplerinin ibadethanelerde düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisinin yasaları ihlal etmediğini belirtti.

        İbadethanelerin "özel hedef" olarak seçildiğine yönelik kanıt bulunmadığını kaydeden Friedrich, ihtiyati tedbir talebi için yasal dayanak bulunmadığını ifade etti.

        Friedrich, davacı dini grupların iddiasının aksine, Trump yönetiminin kilise ve sinagoglarda düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisinin din özgürlüklerini ihlal etmediğini savundu.

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        Davacıların "baskın korkusu" yüzünden kilise ve sinagoglara katılım sayısının azaldığı iddiasını da değerlendiren Friedrich, iddia makamının katılım sayısını düşüren ana sebebin ICE ekiplerinin eylemleri olup olmadığının ispat edilemediğini kaydetti.

        Diğer yandan davacı dini grupların baş avukatı Kelsi Corkran, yargıcın kararını incelediklerini ve seçeneklerini değerlendirdiklerini açıkladı.

        ABD'de 27 dini grup, 11 Şubat'ta ICE kuvvetlerinin ibadethanelerdeki düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine karşı Trump yönetimine dava açmıştı.

        Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin yeni politikasının ibadethanelere baskın korkusunu yaydığı ve bu nedenle ibadet ve diğer dini hizmetlere katılımları düşürdüğü, bunun da düzensiz göçmen olsalar bile insanların dini özgürlüklerini ihlal ettiği öne sürülmüştü.

        ICE, 2011 yılında federal kolluk kuvvetlerinin, okul, hastane ve kilise gibi hassas kabul edilen yerlerde düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını engelleyen bir politikayı uygulamaya sokmuş, eski Başkan Joe Biden yönetimi de benzer bir kılavuz yayımlayarak uygulamayı sürdürmüştü.

        Ancak Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından bir gün sonra İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönergede, düzensiz göçmenlerin kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen belli alanlarda gözaltına alınmalarını sınırlayan uygulamanın sona erdiği duyurulmuştu.

        Yönergede, ICE kuvvetlerine daha fazla yetki verildiği belirtilerek "Suçlular artık gözaltına alınmaktan kaçınmak için Amerika'nın okullarında ve kiliselerinde saklanamayacak. Trump yönetimi, cesur kolluk kuvvetlerimizin ellerini bağlamayacak ve bunun yerine sağduyularını kullanmalarına güvenecek." ifadesi kullanılmıştı.

        Göçmen hakları savunucuları ise hassas alanlarla ilgili politikanın kaldırılması konusunda endişelerini paylaşarak bunun, göçmen topluluklarında korku yaratacağını ve çocukların okula gitmelerini veya insanların hastanelerde tedavi olmak istemelerini engelleyeceğini savunmuştu.

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