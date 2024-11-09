ABD'de tüketici güveni kasımda beklentileri aştı

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin kasım ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi kasımda geçen aya kıyasla 2,5 puan artışla 73'e çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 71 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Bu dönemde nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydeden tüketici güven endeksi, ekimde 70,5 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık bazda 0,5 puan azalışla 64,4'e geriledi.