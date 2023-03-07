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ABD'de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı

ABD'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışıp uçuş görevlisine saldırı girişiminde bulunan yolcu gözaltına alındı.

ABD'de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı
AA

ABD basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles-Boston seferinde acil çıkış kapılarından birinin açılmaya çalışıldığına ilişkin alarm çaldı.

Kontrollerde, acil çıkış kapılarından birinin kilitli konumdan açık konuma doğru yaklaşık dörtte bir oranında hareket ettirildiği tespit edildi.

Kapı tam kilitli konuma getirilirken uçuş görevlilerinden biri, Francisco Severo Torres (33) isimli yolcuyu, açılmaya çalışılan acil çıkış kapısının yakınında gördüğünü ve kapıyı kurcaladığını dile getirdi.

Bunun ardından Torres, koltuğundan kalkarak kırık metal kaşıkla bir kabin görevlisini boynundan yaralamaya çalıştı. Yolcuların da yardımıyla Torres, uçuş görevlilerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Uçağın güvenli şekilde Boston'daki Logan Havalimanı'na inmesinin ardından Torres, gözaltına alındı.

Torres, ifadesinde metal kaşığı uçağın lavabosunda kırdığı itiraf ederken, uçuş görevlilerinden birinin kendisini öldürmeye çalıştığına inandığı için uçaktan atlamak istediğini söyledi.

"Uçuş ekibine müdahale ve tehlikeli silah kullanma" suçlamaları yöneltilen Torres'in 9 Mart'ta yapılacak duruşmada suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

* Haberin görseli Pixabay'den servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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