Olay geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Florida eyaletinde yaşandı. Daha önce Güney Florida Üniversitesi´nde iletişim sahasında `sanal gerçeklik´ üzerine ders veren Ayteş'in, kızı Ela Deniz'i hafta sonu için eski eşi Laurel Friedman'dan (38) aldığı; annesine zamanında teslim etmemesi üzerine durumun polise bildirildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Ayteş´in evine giden polis baba ve kızını yerde cansız şekilde buldu. Laurel Friedman'ın Güney Florida Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevine devam ettiği; Ayteş ve Laurel Friedman'ın görev yaptıkları okulda tanıştıkları ve 2012 yılında evlendikleri öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ