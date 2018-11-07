ABD'de seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 106 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 123 sandalye elde etmiş görünüyor.

Sayım devam ederken Demokratların Pensilvanya'da 3, Florida'da 2, Colorado, Virginia, Kansas, Minnesota, Illinoi, New York ve New Jersey eyaletlerinde de birer olmak üzere Cumhuriyetçilerden toplam 12 sandalye aldığı dikkati çekiyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalye gerekiyor.

Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyor.

Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlük sağlaması için Cumhuriyetçilerden 23 sandalye alması gerekiyor. Demokratların kalan 11 sandalyeyi de alabileceği tahmin ediliyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçirecek Demokratların, 2020'deki başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump'ın işini zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

İKİ KOLTUK EL DEĞİŞTİRDİ

AA'nın haberine göre; Kritik Temsilciler Meclisi seçimlerinde ilk sandalye değişimi ise Florida ve Virginia eyaletlerinde yaşandı.

Demokrat aday Jennifer Wexton, Cumhuriyetçi Temsilci Barbara Comstock'u Virginia'da Temsilciler Meclisindeki sandalyesinden etti. Bu sonuçla Wexton, ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerden koltuk alan ilk Demokrat oldu. Wexton, Virginia Eyalet Senatosunda Demokrat Senatör olarak görev yapıyordu.

Temsilciler Meclisi seçimlerinde Yahudi lobisinin güçlü isimlerinden Ileana Ros-Lehtinen ise Florida eyaletinde koltuğunu Demokrat aday Donna Shalala'ya kaptırdı. Shalala, Ros-Lehtinen'a karşı kazanarak, Wexton'ın ardından Cumhuriyetçilerin koltuğunu elde eden ikinci Demokrat isim oldu. Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı yapan Shalala, 10 yıldır Miami Üniversitesinde rektörlük görevini yürütüyordu.

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Senato için bağımsız aday Bernie Sanders Vermont eyaletinden, Demokrat Tim Kaine ise Virginia'dan zaferini ilan eden ilk isimler oldu.

DEMOKRATLAR İLK KOLTUK KAYBINI YAŞADI

ABD basınının derlediği resmi olmayan sonuçlara göre; Indiana'da Cumhuriyet Partili Mike Braun yarışı kazanarak, Demokrat Parti Senatörü Joe Donnely'yi koltuğundan etti. Bu sonuçla, Demokrat Parti Senatodaki ilk koltuk kaybını yaşadı.

Öte yandan, Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Virginia Senatörü Demokrat Tim Kaine'nin ardından 9 eyalette Demokrat, 2 eyalette de Cumhuriyetçi isimler Senatodaki koltuklarını korudu.

Demokrat Partiden Delaware'de Tom Carper, Maryland'de Ben Cardin, Rhode Island'da Sheldon Whitehouse, Connecticut'ta da Chris Murphy zaferini ilan etti.

Ohio'da Sherrod Brown, Massachusetts'de Elizabeth Warren, Pensilvanya'da Bob Casey, New Jersey'de Bob Menendez, New York'ta Kirsten Gillibrand koltuğunu koruyan diğer Demokrat isimler oldu.

Cumhuriyetçi Partiden ise Wyoming Senatörü John Barrasso ve Missisippi Senatörü Roger Wicker yeniden seçildi.

Seçimlerden önce Senatoda Cumhuriyetçilerin 51 senatörüne karşılık Demokratların 49 sandalyesi bulunuyordu.

100 sandalyenin 35'ini yeniden belirleyecek ara seçimlere girerken Cumhuriyetçilerde 9, Demokratlarda ise 26 sandalye yeni sahiplerini sonuçların ilan edilmesiyle bulacak.

TEMSİLCİLER MECLİSİNİN İLK MÜSLÜMAN KADINLARI

ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" olmayı başardı.

Seçmenlerin, Senatodaki 35, Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gittiği ülkede her ikisi de Demokrat Partiden aday olan Tlaib ve Omar zaferini ilan etti.

Michigan eyaletinin 13. bölgesinden aday olan Tlaib'in, bu bölgeyi elinde bulunduran eski Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi John Conyers'in, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarından sonra görevinden istifa etmesi ve karşısına Cumhuriyetçi rakip bir adayın çıkmaması üzerine seçimi kazanacağına kesin gözle bakılıyordu.

Seçim öncesi ABD medyasına röportaj veren Rashida Tlaib, "Amacım; inancımla Kongrede caka satmak değil, herkese söylediğim gibi kamu hizmeti gibi etkili bir yolla İslam'ı temsil etmek." ifadesini kullanmıştı.

BAŞÖRTÜLÜ İLK MÜSLÜMAN KADIN ÜYE

Öte yandan, Minnesota eyaletinin 5. bölgesinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar, Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında galip gelerek ABD Kongre üyesi seçildi.

ABD Temsilciler Meclisinin başörtülü ilk Müslüman kadın üyesi olan Omar, Temsilciler Meclisinde aynı bölgeyi temsil eden kadın üye Keith Ellison'ın yerine geçti.

ABD'ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar, önceliklerinden birinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.

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