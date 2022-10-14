ABD'deki Kongre baskınından o görüntüler ilk kez paylaşıldı!

Ülkede 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturmak için kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, daha önce Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi.

ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesi, baskın günü Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve o dönem Senato Azınlık Lideri olan Chuck Schumer'ın "acil aramalar" yaptıkları anlara ilişkin videoyu ilk kez yayınladı.

Videonun başında Pelosi'nin baskının ilk saatlerinde, Kongre koridorlarında yürürken telefonda biriyle konuştuğu ve "Kongredeki oturumu hemen bitirmeliyiz yoksa (protestocular) tam bir zafer kazanır." ifadesini kullandı.

Oturumda, baskın günü Pelosi'nin belgesel yapımcısı kızı Alexandria Pelosi tarafından kaydedilen görüntüler, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Daha sonra güvenli bir odaya geçtiği görülen Pelosi'ye odada bulunan birinin Kongre Genel Kurul Salonu'nda bulunan herkesin "gaz maskesi" taktığını söylediği ve Pelosi'nin de yanındakilere dönerek "Buna inanabiliyor musunuz?" dediği görülüyor.

"LANET OLASI SAVUNMA BAKANI'NI ARAYACAĞIM"

O dönem Senato Azınlık Lideri olan Schumer'in de Pelosi'nin yanında olduğu başka bir kayıtta ise "Lanet olası Savunma Bakanı'nı arayacağım." ifadesini kullandığı görülüyor.

O dönem Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Chris Miller ile telefonda görüşen Schumer, "Bazı senatörler henüz daha saklanamadı. Onların yardıma ihtiyacı var. Maryland Ulusal Muhafızlarını buraya gönderebilir misiniz?" sözleri dikkati çekiyor.