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ABD'den 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine son bir gün kala Biden yönetiminden konuya ilişkin yeni açıklama yapıldı. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar aktardı.

ABD'den 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby "Türkiye'nin gurur verici demokratik kurumları ve geleceklerine karar vermeyi Türk halkına bırakacağız. Seçimler ve adayların kendileri hakkında yorumlara kesinlikle girmiyoruz. Buna Türk halkı karar verecektir" dedi

Kirby, "Daha önce de söylediğimiz gibi, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde demokrasilerde elbette özgür ve adil seçimler görmek istiyoruz. Türk halkı sandığa giderken kararını kendisi verecektir. Bu konuda en uygun yaklaşım budur" diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de ABD'nin, yaklaşan seçimler öncesinde bir taraf tutmadığını belirterek "Hangi hükümet seçilirse o hükümet ile çalışacağız" açıklamasında bulundu.

ABD MEDYASININ GÖZÜ TÜRKİYE SEÇİMLERİNDE

Son bir haftadır Amerikan medyasında 14 Mayıs seçimlerine yazılı ve görsel basında yoğun ilgi görülürken, Washington DC'de belli düşünce kuruluşları da seçim sonrası Türk-ABD ilişkilerinin geleceği konusunda geçen hafta birçok panele imza attı.

BAŞKAN BIDEN'DAN TEBRİK MESAJI GELECEK

Beyaz Saray'ın 14 Mayıs seçim sonuçları sonrası Cumhurbaşkanı olacak adaya ya yazılı ya sözlü tebrik mesajı hazırlığı yaptığı biliniyor.

Yeni dönemde, Türk-Amerikan ilişkilerinde F16 satışı, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin rolü ve Suriye'deki gelişmeler olmak üzere birçok küresel ve bölgesel konularda seçilecek hükümet ile Biden yönetimi arasında diyaloğun yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'de seçilecek Cumhurbaşkanının, 11-12 Temmuz'da Litvanya'da, 18-19 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda, 15-16 Kasım'da G-20 için Endonezya'da olması ve birçok ülkenin devlet başkanı ile görüşmesi de bekleniyor.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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