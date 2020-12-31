Reuters

ABD hükümeti dün Almanya ve Fransa'dan uçak parçalarıyla şarap dahil olmak üzere bazı Avrupa Birliği (AB) ürünlerine gümrük vergisini artıracağını açıkladı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) yaptığı açıklamada Almanya ve Fransa'dan uçak parçaları ile bazı gazlı olmayan şarap ve diğer alkollü içeceklerde de vergi artışına gideceğini açıkladı. USTR, gümrük vergilerinin ne zaman başlayacağını belirtmedi ancak daha fazla detayın "yakında" açıklanabileceğini ifade etti.

ABD'nin adımı ABD'li ve Avrupalı müzakerecilerin Airbus'a hükümet yardımına ve Boeing'e ABD yardımına dair uzun süredir devam eden anlaşmazlığı sonlandırma görüşmeleri devam ederken geldi. Airbus'a hükümet yardımı politik olarak İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa tarafından destekleniyor.