ABD'den DEAŞ'a operasyon
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattıklarını duyurdu. Hegseth, "Bu, bir savaşın başlangıcı değil, intikamın ilanıdır." dedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, terör örgütü DEAŞ'ın 13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira şehri yakınlarında ABD askerlerine yönelik düzenlediği saldırıyı işaret ederken "Bu, bir savaşın başlangıcı değil, intikamın ilanıdır." diye konuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ altyapısı ve silah depolarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattıklarını ifade etti.
DEAŞ'ın ABD askerlerine yönelik saldırısında 2 asker ve ABD vatandaşı bir sivil hayatını kaybetmişti.
*Haberin fotoğrafı CENTCOM tarafından servis edilmiştir, temsilidir