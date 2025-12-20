Habertürk
        ABD'den DEAŞ'a operasyon | Dış Haberler

        ABD'den DEAŞ'a operasyon

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattıklarını duyurdu. Hegseth, "Bu, bir savaşın başlangıcı değil, intikamın ilanıdır." dedi.

        Giriş: 20.12.2025 - 01:59 Güncelleme: 20.12.2025 - 02:06
        ABD'den DEAŞ'a operasyon
        ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattığı bildirildi.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, terör örgütü DEAŞ'ın 13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira şehri yakınlarında ABD askerlerine yönelik düzenlediği saldırıyı işaret ederken "Bu, bir savaşın başlangıcı değil, intikamın ilanıdır." diye konuştu.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ altyapısı ve silah depolarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattıklarını ifade etti.

        DEAŞ'ın ABD askerlerine yönelik saldırısında 2 asker ve ABD vatandaşı bir sivil hayatını kaybetmişti.

        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı Haberi Görüntüle

        *Haberin fotoğrafı CENTCOM tarafından servis edilmiştir, temsilidir

        #DEAŞ
        #ABD
