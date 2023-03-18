ABD'den Putin hakkındaki yakalama kararına destek

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AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararına ilişkin Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair şüphe olmadığını ve sorumluların hesap vermesini istediklerini açıkladı.

AA'ya yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı "Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları ve insanlık dışı eylemler işlediği şüphesizdir ve sorumluların hesap vermesi gerektiği konusunda açık olduk" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin daha önce de Rusların Ukrayna'da insanlık dışı eylemler işlediğini tespit ettiğini ifade eden Bakanlık, Rus güçlerinin işlediği suçların uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık "Ancak, ABD'nin Ukrayna'da işlenen savaş suçları ve insanlık dışı eylemlere ilişkin tespitleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) bağımsız kararlarından ayrıdır." değerlendirmesinde bulundu.

UCM Savcısının bağımsız bir aktör olduğunu ve kendi delillerine dayanarak kovuşturma yapacağını kaydeden ABD Dışişleri açıklamasında, Savaş suçlarının faillerinin hesap vermesini desteklediklerini belirtti.

ABD UCM'ye taraf ülkelerden biri değil ve İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği insanlık dışı eylemlerinin bu mahkemeye taşınmasına karşı çıkıyor.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

BEYAZ SARAY: ŞÜPHE YOK

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğini ve bu hususta sorumluların hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararına ilişkin AA'ya yazılı açıklama yaptı.

Watson, "Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları ve zulümler işlediğine dair şüphe yok. Biz de sorumlulardan hesap sorulması gerektiği konusunda nettik. UCM Savcısı bağımsız bir aktör ve önündeki kanıtlara bakarak kendi kararlarını verir. Savaş suçu işleyenlerin hesap vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.