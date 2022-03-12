ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olanlar üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD Hazine Bakanlığı, VTB Bank yönetim kurulu, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 12 üyesi ve Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un aile üyelerine yaptırım uyguladı.

Duma'nın yaptırım uygulanan 12 üyesinin içinde Rusya Güvenlik Konseyi üyesi Vyacheslav Victorovich de var.

Toplam serveti 9.3 milyar dolar olan Rus oligark Viktor Vekselberg de yaptırım uygulanan kişilerden.

Hazine Bakanı Janet L. Yellen, “Hazine, Putin'in haksız ve sebepsiz savaşından Rus yetkilileri sorumlu tutmaya devam ediyor. Bugünün eylemleri, tüm Rus seçkinlerinin ekonomik çıkarları için kilit öneme sahip ürünlerin ticaretini yasaklayarak ciddi şekilde zarar görmüş Rus ekonomisini daha da izole ediyor” dedi.