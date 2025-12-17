Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya ABD'den savunmaya 901 milyar dolar | Dış Haberler

        ABD'den savunmaya 901 milyar dolar

        ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 yılı savunma bütçesini onaylayarak Beyaz Saray'a gönderdi.

        Giriş: 17.12.2025 - 20:55 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:55
        ABD'den savunmaya 901 milyar dolar
        ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 2026 savunma bütçesini onaylayarak Beyaz Saray'a gönderdi.

        ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 77 "evet" oyu kullanılırken, 20 "hayır" oyu çıktı.

        3 bin 86 sayfalık 2026 savunma bütçe tasarısı, böylece Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da kabul edilerek imzalaması için Başkan Donald Trump'ın masasına gönderildi.

        Trump'ın söz konusu savunma bütçesini kısa sürede imzalaması bekleniyor.

        Savunma bütçesinde Rusya ve Çin detayı

        901 milyar dolarlık savunma bütçesinde dikkati çeken unsurlardan biri, tasarıda, ABD'nin Rusya ve Çin ile askeri anlamda rekabet unsurlarını güçlendirecek yönde birçok başlığın yer alması oldu.

        Buna göre bütçede, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık bir savunma yardım öngörülüyor. Bu bütçe kapsamında, Ukrayna ordusu için silah tedarik eden ABD şirketlerine ödeme yapılıyor.

        Buna ilaveten tasarı, Pentagon'un, Avrupa genelinde görev yapan ABD askerlerinin sayısının 76 binin altına düşürmesini de engelleyen bir bölüm içeriyor.

        NDAA ayrıca, Amerikalıların ve ABD şirketlerinin Çin ile hassas teknolojileri içeren tüm işlemlerinde Hazine Bakanlığına bildirimde bulunmalarını zorunlu kılıyor.

        Savunma bütçesi ayrıca, bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerinin federal fon almayı yasaklayan "Biyogüvenlik Yasası"nı da kapsıyor.

        Söz konusu yasa tasarısı Tayvan'a 1 milyar dolarlık savunma fonu sağlarken, yine ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Filipinler'e de 1,5 milyar dolarlık destek öngörüyor.

        Sezar Yasası yürürlükten kalkıyor

        2026 savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu. Bu yılki metne eklenen bir düzenleme, tasarının yasalaşmasıyla Sezar Yasası'nın resmen yürürlükten kalkması anlamına geliyor.

        Tasarıda, yaptırımların kaldırılması bazı şartlara dayandırılırken, bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor.

        Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

        Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de martta kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

        İsrail'e destek sürüyor

        Tasarı, Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi İsrail'in yoğun kullandığı füze savunma programlarının tam finansmanı da dahil olmak üzere İsrail'e kapsamlı savunma desteği içeriyor.

        Metinde ABD'nin, İsrail'in savunma üretim ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olup olmadığının da sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

        Öte yandan 2026 savunma bütçe tasarısı

