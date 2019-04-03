ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC),aralarında Türkiye'nin olduğu 4 ülkeden ithal edilen büyük çaplı dikişli borulara yönelik gümrük vergilerinin 5 yıl daha devam etmesine karar verdi. ITC tarafından yapılan açıklamada vergilerin gerekçesi olarak Güney Kore, Türkiye, Kanada ve Yunanistan'dan ithal edilen borular nedeniyle Amerikalı üreticilerin zarar görmesi gösterildi.

ABD'li bir grup üreticinin 16 inç (406,4 mm) çaplı boruların ithalatıyla ilgili şikayetini değerlendiren ve şubat ayında soruşturma açan ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu boru ithalatında ABD piyasasında damping yapıldığını ve bazı durumlarda söz konusu hükümetlerin ihracatı da sübvanse ettiğini belirtmişti.

2017 yılı verilerine göre büyük çaplı dikişli borularda ABD'nin Türkiye'den ithalatı 57,3 milyon dolar. Kanada'dan 179,9 milyon dolarlık boru ithal eden ABD, Güney Kore ve Yunanistan'dan da sırasıyla 151 ve 10.7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmişti.

Geniş çaplı dikişli borular petrol, gaz, buhar, su vb. pek çok sıvının aktarılması için kullanılıyor.