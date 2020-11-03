ABD'den Türk yatırımcılara davet 0:00 / 0:00

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, yıllık ortalama 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. 2019 yılında, doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak, 44.9 milyar metreküpe geriledi. 2020 yılında tüketimin bir miktar artması bekleniyor. Uzmanlar, 46-47 milyar metreküp düzeyinde tüketim öngörüyor.

Türkiye, tükettiği gazın tamamına yakın bölümü, ithalat yoluyla karşılıyor. Uzun dönemli ikili anlaşmalarla petrol ve türevlerine bağlı fiyat formülüyle Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru gazı; ABD, Cezayir, Katar ve Nijerya’dan da (spot ya da uzun dönemli sözleşmelerle) sıvılaştırılmış doğal gaz diğer bir deyişle LNG satın alıyor.

BOTAŞ, 2018 yılından itibaren gaz ithalatında önemli bir makas değişikliği yaptı. Fiyatı daha pahalı olan boru gazı ithalatını belirgin biçimde kıstı. Fiyatı, arz ve talebe bağlı olarak değişen ve özellikle belli dönemlerde boru gazına göre çok daha ucuz hale gelen spot LNG ithalatına ağırlık verdi. Bu çerçevede, 2018’de toplam gaz ithalatı içinde yüzde 20 olan LNG’nin payı, 2019’da yüzde 28’e, 2020’nin ilk yarısında yüzde 40’lara yükseldi. İthalatta, birinci sırada ABD bulunuyor.

ABD’DEN DAVET

Türkiye, LNG konusunda ABD ile yakından çalışıyor. Bu kapsamda ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Ekim ayının ikinci yarısında Türkiye’de enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri ve piyasaya yön veren profesyonellerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıya, enerji yönetiminden de bazı isimler katıldı. 200 dolayında katılımcının takip ettiği oturumda, ABD’de sıvılaştırılmış doğal gaz sektörü ve yatırım fırsatları üzerinde duruldu. ABD’li bazı üreticiler ve tedarikçiler, söz aldı ve Türkiye’deki yatırımcıları ABD’de LNG sektörüne yatırıma davet etti. LNG’de, üretimden taşınmasına dek uzanan değer zincirinde yer almalarını istedi.

Sektör ne düşünüyor? Sektör kaynakları, ABD’nin önemli bir LNG ihracatçısı konumunda bulunduğuna işaret ederek, “Bu görüşmede ABD’li tedarikçiler ya da üreticiler, LNG’de yatırım konularında bilgi verdi. Sektörü anlattı. Türkiye’de gaz piyasasında faaliyet gösteren yatırımcıların bilgisine sundular. Türk yatırımcılar konuyu değerlendirecektir” dedi.