ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık askeri satış

ABD, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkesi sağlamak için diplomasi trafiğini artırırken, Kiev'e silah satışı konusunda da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Patriot füze savunma sistemini geliştirmek ve sürdürmek için 105 milyon dolarlık satışa onay verildiği bildirildi. Patriot hizmetleri, parçalar ve eğitimi içeren anlaşma hakkında Kongre'nin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, "Önerilen satış, Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirecek" ifadelerine yer verildi.

Satış paketi, mevcut M901 fırlatıcılarının aynı anda daha fazla sayıda füze ateşleme kapasitesine sahip olan M903 modeline yükseltilmesini de kapsıyor.