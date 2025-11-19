Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.878,45 %1,40
        DOLAR 42,3549 %0,03
        EURO 49,0546 %-0,03
        GRAM ALTIN 5.566,25 %0,49
        FAİZ 39,95 %-0,27
        GÜMÜŞ GRAM 70,13 %1,37
        BITCOIN 91.118,00 %-1,44
        GBP/TRY 55,6205 %-0,11
        EUR/USD 1,1574 %-0,06
        BRENT 64,32 %-0,88
        ÇEYREK ALTIN 9.100,82 %0,49
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık askeri satış - Savunma Sanayi Haberleri

        ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık askeri satış

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Patriot füze savunma sistemini geliştirmek ve sürdürmek için 105 milyon dolarlık satışa onay verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:26 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık askeri satış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkesi sağlamak için diplomasi trafiğini artırırken, Kiev'e silah satışı konusunda da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Patriot füze savunma sistemini geliştirmek ve sürdürmek için 105 milyon dolarlık satışa onay verildiği bildirildi. Patriot hizmetleri, parçalar ve eğitimi içeren anlaşma hakkında Kongre'nin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, "Önerilen satış, Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirecek" ifadelerine yer verildi.

        Satış paketi, mevcut M901 fırlatıcılarının aynı anda daha fazla sayıda füze ateşleme kapasitesine sahip olan M903 modeline yükseltilmesini de kapsıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        Grip vakaları artıyor!
        Grip vakaları artıyor!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"