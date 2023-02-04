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ABD'den yeni 'Çin casus balonu' açıklaması: Latin Amerika üzerinde uçuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Latin Amerika üzerinde bir diğer Çin casus balonu uçtuğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD'den yeni 'Çin casus balonu' açıklaması: Latin Amerika üzerinde uçuyor
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AA

Pentagon, Latin Amerika üzerinde bir diğer Çin casus balonu uçtuğunu düşündüklerini ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Latin Amerika üzerinden geçmekte olan balona ilişkin haberleri gördük. Bunun başka bir Çin gözetleme balonu olduğunu değerlendiriyoruz. Şu aşamada elimizde başkaca bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.

ABD, 'CASUS BALONU' OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa casus balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında nükleer silah depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

Yetkililer, balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulamıştı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.

Savunma yetkilileri, Çin'e ait istihbarat balonlarının, ABD hava sahasında tespit edilmesinin ilk olmadığını, son yıllarda benzerlerine rastlandığını ileri sürmüştü.

ÇİN'DEN YANIT GELMİŞTİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtilmişti.

Kendini kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilen açıklamada, "Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada Çinli yetkililerin, doğal sebeplerden kaynaklanan beklenmedik sorunun çözülmesi için ABD tarafıyla yakın iletişimi sürdüreceği kaydedilmişti.

BLINKEN ÇİN ZİYARETİNİ ERTELEMİŞTİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin casus balonunun ülke hava sahasında uçtuğunun tespit edilmesinin ardından planlanan Çin ziyaretini ertelemişti.

Başkan Joe Biden'ın casus balonun bulunmasının ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'e planladığı diplomatik ziyareti ertelemesine onay verdiğini belirten Beyaz Saray, "Casus balon yakından takip ediliyor. Tüm seçenekler masada" açıklamasını yaptı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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