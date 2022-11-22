ABD'den Suriye, Türkiye ve Irak ortak açıklaması 0:00 / 0:00

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20 Kasım'da Türk savaş uçaklarının Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatına başlamasına ilişkin ABD'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye ve Türkiye'de hayatını kaybedenler için içten taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.

Açıklamada, "Sivil hayatı korumak ve DEAŞ'ı yenme ortak hedefini desteklemek için taraflara Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz,

Irak'ta, ülkenin egemenliğini ihlal eden herhangi bir koordinasyonsuz askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz." denildi.

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