ABD Dışişleri'nden Habertürk'e özel açıklama 0:00 / 0:00

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı Habertürk'ün bu konudaki soruları üzerine, "NATO'nun açık kapı politikasını ve her ülkenin kendi geleceğine, dış politikasına ve güvenlik düzenlemelerine karar verme hakkını kuvvetle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALACAKLARI KARARA SAYGI DUYACAĞIZ"

Habertürk'e yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hem Finlandiya'da hem de İsveç'te sürmekte olan siyasi süreçlere saygı duyuyoruz. NATO üyeliğine ilişkin bir karar, bu ülkeler için egemen bir karardır. Amerika Birleşik Devletleri, başvurmayı seçerlerse Finlandiya ve İsveç tarafından bir NATO başvurusunu destekleyecektir. Alacakları karara saygı duyacağız.

Finlandiya ve/veya İsveç tarafından yapılacak olası bir başvuru için müttefiklerin güçlü desteği olduğu konusunda Genel Sekreter Stoltenberg ile hemfikiriz. Her iki ülke de ABD'nin ve NATO'nun yakın ve değerli savunma ortaklarıdır. Gelişen demokrasileri olan her iki ülke uzun yıllardır NATO ile yakın işbirliği içinde çalışıyor. İttifakımızı güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğine ve istikrarına katkıda bulunacaklardır.

Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve kritik bir bölgesel ortaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili sorularınız için sizi Türkiye Hükümeti'ne havale ediyoruz."

Aynı şekilde, Pentagon da bu konu ile ilgili, "NATO ve Türk hükümetine bu soru sorulmalı açıklamasını yaptı"

ABD MEDYASINDA YANKILARI NASIL OLDU?

Washington Post: Erdoğan, İskandinav ülkelerinin terörist barındırdığını söyleyerek bu ülkelerin NATO'ya katılmasına karşı çıkıyor

CNBC: Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını desteklemediğini söyledi

Reuters: Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını desteklemediğini söyledi

AP: Türkiye lideri Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı çıkıyor

Politico : Türkiye Finlandiya konusunda 'olumlu' değil. İsveç NATO'ya katılmak istiyor.