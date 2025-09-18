ABD Dışişleri, Norveç'e hafif torpido satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Norveç'e 162,1 milyon dolarlık olası hafif torpido ve buna ilişkin ekipman satışına onay verdiği bildirildi
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Norveç'e olası askeri ekipman satışına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
AA'nın haberine göre; açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Norveç'e 162,1 milyon dolarlık olası hafif torpido ve buna ilişkin ekipman satışına onay verdiği belirtildi.
Ayrıca açıklamada olası satışın Norveç'in tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracağı vurgulandı.