"ABD, Gazze’de ateşkesi izlemek için İsrail’e asker gönderecek" iddiası

ABD’li yetkililer, adının açıklanmaması koşuluyla Associated Press'e (AP) konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İsrail'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi" kuracağını belirten yetkililer, bu yapının "insani yardım akışının yanı sıra lojistik ve güvenlik desteğini kolaylaştıracağını" aktardı.

AA'nın haberine göre; yetkililer, ABD’nin Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını desteklemek ve izlemek için, ortak ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir ekip kapsamında yaklaşık 200 askeri İsrail’e göndereceğini söyledi.

Yetkililerden biri, yeni ekibin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve Gazze'de sivil bir hükümete geçişi izlemeye yardımcı olacağını" savundu.

REKLAM

Gazze'ye hiçbir ABD askerinin gönderilmeyeceğine işaret eden yetkililer, askerlerin bir kısmının vardığını ve hafta sonu boyunca merkezin kurulması için çalışmalara başlamak üzere bölgeye seyahat etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.