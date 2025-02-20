ABD Hazine Bakanından 'altın' açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yaptığı her şeyin "dezenflasyonist" olacağını öne sürerek, enerji maliyetlerini düşüreceklerini, düzenlemeleri azaltacaklarını ve vergi indirimlerini kalıcı hale getireceklerini, böylelikle gelir artışı ve maliyet düşüşü sağlayacaklarını anlattı.

Tarifeler nedeniyle bir fiyat ayarlaması yapılırsa bu durumun geçici olacağını savunan Bessent, bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri düşürmesini uzun süre engellemeyeceğini ifade etti.

Bessent, Fed'in politika gevşemesine gitmesinin ABD'nin uzun vadeli hazine tahvili faizlerinin yükselmesine neden olup olmadığına yönelik soruya cevaben, geçen yıl eylül ayındaki faiz indiriminin boyutunun büyük olduğunu düşündüğünü, piyasanın da buna tepki verdiğini dile getirdi.

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Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin Trump'ın göreve başlamasından sonra her hafta düştüğünü kaydeden Bessent, bunun devam etmesinin harika olacağını söyledi.

Bessent, düzenlemelerin yüksek enflasyona katkı yaptığını öne sürdü.

Değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerinin denetlenebileceğine dair soruya yanıt olarak Bessent, Kentucky'de bulunan tesise gitme planının olmadığını belirtti.

Bessent, Fort Knox'ta her yıl bir denetim yapıldığını dile getirerek, 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre tüm altının orada olduğunu, tesise gitmek isteyen herhangi bir ABD senatörünün Hazine Bakanlığı aracılığıyla ziyaret ayarlayabileceğini kaydetti.

ABD'nin altın rezervlerinin yeniden değerlendirilmesini düşünmediğini vurgulayan Bessent, "Varlık fonundan bahsederken 'Bilançoyu paraya dönüştüreceğiz.' dediğimde aklımda olan bu değildi." diye konuştu.

"GÜÇLÜ DOLAR POLİTİKASINA SAHİBİZ"

Bessent, Çin'in dünya tarihindeki en dengesiz ekonomi olduğuna dair sözlerini yineleyerek, ciddi bir resesyondan ihracat yoluyla çıkmaya çalıştığını ancak dünyanın geri kalanının bunu yapamayacağını anlattı.

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Çinli mevkidaşıyla yarın telefon görüşmesi yapacağından bahseden Bessent, verimli bir görüşme olmasını beklediğini ve Çin'den gelen fentanilin durdurulmasına yönelik konuların gündeme gelebileceğini aktardı.

Bessent, ABD'nin hala "güçlü dolar" politikasına sahip olduğunu vurgulayarak, ancak bunun diğer ülkelerin para birimlerini dolar karşısında zayıflatabileceği veya manipüle edebileceği anlamına gelmediğini, Çin'in para birimine değer biçmenin zor olduğunu ifade etti.