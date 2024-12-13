ABD, ilk füze önleme tatbikatını gerçekleştirdi

ABD Füze Savunma Ajansı ilk füze önleme tatbikatının gerçekleştirildiğini duyurdu
Ukrayna-Rusya Savaşında balistik ve uzun menzilli füzelerin kullanılmasıyla beraber balistik füzelere karşı savunma sistemlerinin geliştirilmesine hız verildi. Rusya tarafından geliştirilen Oreşnik balistik füzesi tüm dünyada yankı uyandırmıştı. ABD Füze Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada ilk balistik füze önleme tatbikatının tamamlandığı duyuruldu.
İran'ın Hipersonik Fettah füzesi ile Rusya'nın Oreşnik balistik füzesini kullanmasının ardından Batı'da balistik füzelerle ilgili endişeler oluşmuştu. ABD daha önce balistik füzeler için THAAD hava savunma sistemini geliştirmiş ve İsrail'e de konuşlandırmıştı.
ABD balistik füzelerle ilgili sorunu sadece Orta Doğu ve Avrupa'da değil aynı zamanda Asya Pasifik'te de yaşıyor. Çin ile rekabet giren ABD, Asya Pasifik'teki savunma gücünü tahkim etmek amacıyla ilk balistik füze önleme tatbikatını gerçekleştirdi.
ABD, Pasifik'in doğusunda yer alan Özerk Guam Adası'nda ilk balistik füze önleme tatbikatını tamamladı. ABD Füze Savunma Ajansından yapılan açıklamaya göre bu tatbikat Asya Pasifik'in savunmasında çok kritik bir hamle olarak görünüyor.
Tatbikatı gerçekleştirenlerden biri olan Tuğamiral Greg Huffman yaptığı açıklamada "Bugünkü tatbikat Guam ve çevresi için çok kritik bir dönüm noktasıdır." dedi.
Huffman sözlerini "Hareket hâlindeki bir füzeyi tespit etme ve odaklanma kabiliyetimizi bugün teyit etmiş olduk." ifadeleri ile tamamladı.