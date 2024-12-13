ABD, ilk füze önleme tatbikatını gerçekleştirdi

İran'ın Hipersonik Fettah füzesi ile Rusya'nın Oreşnik balistik füzesini kullanmasının ardından Batı'da balistik füzelerle ilgili endişeler oluşmuştu. ABD daha önce balistik füzeler için THAAD hava savunma sistemini geliştirmiş ve İsrail'e de konuşlandırmıştı.

ABD balistik füzelerle ilgili sorunu sadece Orta Doğu ve Avrupa'da değil aynı zamanda Asya Pasifik'te de yaşıyor. Çin ile rekabet giren ABD, Asya Pasifik'teki savunma gücünü tahkim etmek amacıyla ilk balistik füze önleme tatbikatını gerçekleştirdi.

ABD, Pasifik'in doğusunda yer alan Özerk Guam Adası'nda ilk balistik füze önleme tatbikatını tamamladı. ABD Füze Savunma Ajansından yapılan açıklamaya göre bu tatbikat Asya Pasifik'in savunmasında çok kritik bir hamle olarak görünüyor. REKLAM Tatbikatı gerçekleştirenlerden biri olan Tuğamiral Greg Huffman yaptığı açıklamada "Bugünkü tatbikat Guam ve çevresi için çok kritik bir dönüm noktasıdır." dedi.