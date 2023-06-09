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ABD: İran, Moskova'nın doğusunda yeni bir İHA tesisi kurması için Rusya'ya yardım ediyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran'ın Moskova'nın doğusundaki bir bölgede insansız hava aracı (İHA) tesisi kurması için Rusya'ya yardım ettiğini söyledi.

ABD: İran, Moskova'nın doğusunda yeni bir İHA tesisi kurması için Rusya'ya yardım ediyor
AA

Kirby, konuya ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, İran'ın, Rusya içerisinde yeni bir İHA tesisi kurması için Moskova'ya yardım ettiğini açıkladı.

İran ile Rusya arasında askeri işbirliğinin arttığını belirten Kirby, mayıs ayı itibarıyla Rusya'nın İran'dan yüzlerce kamikaze drone ve İHA üretimiyle ilgili ekipman aldığını kaydetti.

Kirby, İran'ın Emirabad limanından çıkarılıp Hazar Denizi üzerinden Rusya'nın Mahaçkale kentine gönderildiğini söylediği dronların, Rus kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya karşı kullanıldığını ileri sürdü.

"Rusya, son haftalarda Kiev'i vurmak ve Ukrayna halkını terörize etmek için İran İHA'larını kullanıyor" diyen Kirby, Rusya-İran askeri ortaklığının derinleştiğini belirtti.

"TESİS GELECEK YIL FAALİYETE GEÇEBİLİR"

Gelişmelerden endişe duyduklarını aktaran Kirby, "Rusya'nın İran'dan, Rusya içinde bir İHA üretim tesisi kurmak için gerekli malzemeleri aldığına dair bilgimiz var. Bu tesis, gelecek yılın başlarında tamamen faaliyete geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby ayrıca Rusya'nın Moskova'ya yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde olduğu öne sürülen İHA üretim tesisinin planlanan yerinin uydu görüntülerini ve İran'ın Rusya'ya dron transfer güzergahını gösteren haritaları paylaştı.

İKİ YÖNLÜ DESTEK

Rusya ve İran'ın iki yönlü bir alışveriş yaptığını kaydeden Kirby, Moskova'nın Tahran'a füzeler, elektronik malzemeler ve hava savunması dahil "benzeri görülmemiş" bir savunma işbirliği teklif ettiğini bildirdi. Kirby, bu yıl başında İran'ın, Rus Sukhoi-35 (Su-35) savaş uçaklarının satın alımıyla ilgili anlaşmaya vardığına işaret etti.

Kirby, böylece İran'ın Rusya'dan "milyarlarca dolar değerinde" askeri teçhizat almak istediğini ifade etti.

Moskova ve Tahran arasındaki işbirliğini "Ukrayna'ya, İran'ın komşularına ve uluslararası topluma zarar veren tam ölçekli bir savunma ortaklığı" şeklinde niteleyen Kirby, Rusya ve İran'ın eylemlerinin BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının ihlali olduğunu savundu.

Kirby, müttefikler ve ortaklarıyla iki ülkeyi bu eylemlerinden sorumlu tutmanın yolları üzerinde çalışacaklarını aktardı.

Fotoğraf: AA

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