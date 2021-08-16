ABD, tüm büyükelçilik personelini Kabil Havalimanı'na transfer etti 0:00 / 0:00

AA

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi üzerine Kabil'de devam eden büyükelçilik personelinin tahliyesine destek için Afganistan'a ilave bin asker daha gönderilmesini onayladı.

AA'nın aktardığı habere göre; Kabil'e gönderilen ve sayıları yaklaşık 5 bine ulaşan ABD birlikleri, Afganistan'da 20 yıl boyunca Amerikan askerilerine yardım eden Afganların tahliyesine de yardımcı olacak.

Biden yönetiminin son dakika binlerce askeri tahliye için Afganistan'a yeniden göndermesi Amerikan basınında ülkede güvenlik durumunun ''son derece vahim'' olduğu şeklinde yorumlandı.

ABD, KABİL HAVALİMANINDAKİ HAVA TRAFİK KONTROLÜNÜ ELE ALACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı ortak bir açıklama yaparak Kabil'deki Amerikalıların tahliyesine ilişkin son tedbirleri paylaştı.

Açıklamada, ABD'lilerin ve ABD'ye destek olan Afganların tahliyesini güvenli bir şekilde sağlayabilmek amacıyla Hamid Karzai Havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda gelecek 48 saatlik süre içinde yaklaşık 6 bin askerin koruması altında söz konusu tahliye operasyonunun gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, bunun için de Kabil Havalimanındaki hava trafik kontrolünün ele alınacağı bildirildi.

Söz konusu tahliye işleminin sadece birkaç gün içinde değil, sonraki günlerde de devam edeceği belirtilen açıklamada, ABD'ye destek olan 2 bin civarında Afgan'ın da ülkeden çıkarılacağına işaret edildi. Tüm güvenlik taramalarından geçirilmiş olan Afganların direkt olarak ABD'ye götürüleceği, henüz bu süreçleri tamamlamamış olanlar ise başka yerler bulunacağı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yerel saatle pazar gecesinden itibaren hava trafik kontrolü dahil havalimanı çevresindeki tedbirlerin alınmaya başladığını açıkladı.

64 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

ABD'nin Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye süreci devam ederken, 64 ülke ortak bir açıklama ile ülkeden ayrılmak isteyenlerin engellenmemesi ve tüm çıkış yollarının açık tutulması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Katar, Güney Kore, İspanya ve Yemen'in de bulunduğu 64 ülke ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciğinin imzası bulunan ortak açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, Afganistan'daki durumun giderek kötüleştiği, bununla beraber ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların ve Afganların güvenli bir şekilde tahliyesine tüm tarafların saygı duyması gerektiği belirtildi.

"Afganistan genelinde güç ve yetkiyi elinde tutanlar, insan canı ve mülkiyetinin korunması ve güvenlik ile sivil düzenin yeniden inşası noktasında sorumluluk taşımaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ülkeden ayrılmak isteyen tüm yabancıların ve Afganların bunu yapmasına izin verilmesi ve bunun için tüm çıkış yollarının açık tutulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda Afgan halkının güvenlik ve emniyet içinde ve onurlu bir şekilde yaşamaya hakkı olduğu ve uluslararası toplumun Afgan halkını desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

ABD, KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDEKİ TÜM PERSONELİNİ HAMİD KARZAİ HAVALİMANINA TRANSFER ETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil'deki tahliye operasyonuna ilişkin güncel durumu yazılı bir açıklama ile paylaştı.

Price, açıklamasında, "(Kabil Büyükelçiliğindeki) Tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanına yerleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.

TALİBAN'IN İLERLEYİŞ SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI SULLIVAN: TALİBAN'IN KABİL'İ ELE GEÇİRMESİNDE AFGAN ORDUSUNU SORUMLU TUTTU

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesine Afgan ordusunun başarısızlığının sebep olduğunu söyledi.

Sullivan, ülkesinde ABC ve NBC televizyonlarının gündüz kuşağı yayınlarına katılarak Afganistan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkan Joe Biden'ın, ülkesinin Afganistan'da bir on yıl daha savaşı sürdürmesini istemediğini, 20 yılda milyarlarca dolar yatırım yapılan ve eğitilen Afgan ordusunun ülkeyi savunmaya başlamasının vaktinin geldiğine inandığını belirten Sullivan, "Onlara (Afgan ordusu) irade kazandırmayı başaramadık ve sonuçta Kabil için savaşmamaya karar verdiler." ifadesini kullandı.

ABD için en kötü senaryonun ABD'nin Afgan ordusunun kendisinin savaşmaya hazır olmadığı durumda binlerce askerini iç savaşa sokmak olacağını vurgulayan Sullivan, Başkan Biden'ın bu meselede elinde olmadan kötü tercihler arasında seçime zorlandığı görüşünü dile getirdi.

"Kabil'de olanların yüreklerini yaraladığını" ifade eden Sullivan, Biden'ın tercihinin arkasında olduğunu kaydetti.