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        Haberler Dünya ABD Kongresi'nde "takma kirpik" kavgası

        ABD Kongresi'nde "takma kirpik" kavgası

        ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene, siyahi vekil Jasmine Crockett'a "herhalde takma kirpiklerin okumanı zorlaştırıyor" diyerek laf attı. Bunun ardından Greene ile Demokrat vekil Alexandria Ocasio-Cortez arasında ırkçılık tartışması başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 21:50 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:52
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        ABD Kongresi'nde "takma kirpik" kavgası
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        ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan bir oturuma, siyahi vekil Jasmine Crockett'a "herhalde takma kirpiklerin okumanı zorlaştırıyor" diyerek sataşan Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene ile Demokrat vekil Alexandria Ocasio-Cortez arasındaki "ırkçılık" tartışması damga vurdu.

        Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisinde perşembe gecesi geç saatlerde yapılan bir oturum, siyasi içeriğinden çok 3 kadın vekil arasındaki tartışmayla Amerikan medyasının gündeminde yer buldu.

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        ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'in Kongre'nin çalışmasını engellediği iddiasıyla Cumhuriyetçiler tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili oturumda vekiller arasında tartışma çıktı.

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        Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Greene, oturumun bir yerinde, o esnada söz almış olan ve Garland'in bu soruşturmayla ilgisini sorgulayan Demokrat vekil Crockett'a "herhalde takma kirpiklerin okumanı zorlaştırıyor" sözleriyle sataşınca salon bir anda gerildi.

        GREENE'YE "IRKÇILIK" SUÇLAMASI

        Greene'nin sözlerine sert tepki gösteren Crockett, bu sözlerin "ırkçı" olduğunu savunarak kendisinden özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

        Salonda bulunan diğer Demokrat vekillerden Ocasio-Cortez de Greene'ye dönerek, "Bu kabul edilemez ve iğrenç. Bir kişinin fiziksel görünümüne saldırmaya nasıl cüret edersin?" dedi ve salondaki atmosfer daha da gerildi.

        Greene'nin sözlerini geri alması, bu sözlerin kayıtlardan çıkarılması ve Cumhuriyetçi ismin özür dilemesi gerektiğini savunan Ocasio-Cortez'in talebini değerlendiren komite üyeleri, Greene'nin sözlerinin düşürülmesine karar verdi. Bunun üzerine Greene sözlerini geri aldı ancak özür dilemeyeceğini ifade etti.

        Sözlü atışmaların devamında Greene'nin Ocasio-Cortez'e, "Duyguların mı incindi?" diye seslenmesi üzerine Demokrat vekil, "Bebek gibisin, oyun oynamayı bırak!" diye karşılık verdi.

        Greene ile Ocasio-Cortez arasında uzun süren karşılıklı atışmaları ve salondaki düzeni yönetmekte zorlanan oturum başkanı James Comer, birçok kez uyarıda bulunmak zorunda kaldı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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