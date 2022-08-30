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ABD'li bilim insanları açıkladı! Çay içenlerin ölüm riski düşük

ABD'de yapılan bir çalışmaya göre, her gün çay içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğu belirtildi. Bilimsel çalışma, 2006-2010 tarihlerinde çayı çok tüketen İngilizler arasında yapıldı ve çalışmaya katılan yaklaşık 500 bin kişi, 11 yıl boyunca takip edildi

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DHA
  • ABD'li bilim insanları açıkladı! Çay içenlerin ölüm riski düşük

    ABD'nin Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) bilim insanları, 2006-2010 tarihleri arasında, İngiltere'nin 'Biobank' veri bankasını kullanarak 40 ila 69 yaş aralığındaki 498.043 kişiye anket yoluyla `çay içme alışkanlıklarını´ sordu.
  • ABD'li bilim insanları açıkladı! Çay içenlerin ölüm riski düşük

    Ankete cevap verenler, 2022 yılına kadar takip edildi. Bilim insanları elde ettikleri sonuçları dün basın bülteniyle açıklayarak 'her gün en az iki defa çay içen kişilerin ölüm riskinin yüzde 9 ila yüzde 13 daha düşük olduğunu' duyurdu.
  • ABD'li bilim insanları açıkladı! Çay içenlerin ölüm riski düşük

    YÜZDE 89 SİYAH ÇAY ÇEŞİTLERİNİ KULLANIYOR

    Bilimsel çalışmanın açıklamasında "Kafein metabolizmasındaki genetik çeşitlilikten bağımsız olarak, günde 2 veya daha fazla çay içenler arasında; daha yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi.
  • ABD'li bilim insanları açıkladı! Çay içenlerin ölüm riski düşük

    Bu bulgular, daha yüksek alım seviyelerinde bile çayın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir" denildi.
  • ABD'li bilim insanları açıkladı! Çay içenlerin ölüm riski düşük

    Bulgular, kişinin çayına süt veya şeker ekleyip eklemediğine veya tercih ettiği sıcaklığın ne olduğuna bakılmaksızın sonucun aynı olduğunu gösterdi.
  • ABD'li bilim insanları açıkladı! Çay içenlerin ölüm riski düşük

    Daha önceki çalışmaların, yeşil çay içen Asya bölgesine yöneldiğini belirten bilim insanları, bu çalışmaya katılanların yüzde 89´unun siyah çay çeşitlerini içtiğini vurguladı.
  • ABD'li bilim insanları açıkladı! Çay içenlerin ölüm riski düşük

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