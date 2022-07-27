ABD'li bilim insanları açıkladı: Zombi örümcekler geliyor 0:00 / 0:00

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New York Post'ta yer alan habere göre, bilim insanları nesneleri bacaklarıyla kavrayabilmeleri için ölü eklembacaklıları robotik olarak manipüle ederek gerçek 'örümcek robotlar' geliştirdiler.

Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden uzmanlar, kurt örümceği ölülerinin bacaklarını açıp nesnelerin etrafına dolanmalarını sağladı. Böylelikle ölü örümceklerin kendi vücut ağırlıklarının yüzde 130'unu kaldırabildikleri keşfedildi. Bunların ilerleyen dönemlerde elektronikte veya küçük böceklerin yakalanmasında kullanılabileceği ifade edildi.

"PEK ÇOK ALANDA KULLANILABİLİR"

Çalışmada yer alan Daniel Preston, “Örümcekler öldükten sonra küçük ölçekli, doğal tutucular olarak pek çok alanda kullanılabilir" dedi.

Araştırmacıların, bu canlıların ölüm sonrası vücut pozisyonlarını gözlemledikten sonra ilham aldıkları bildirildi.

Çalışmada yer alan bir diğer isim Faye Yap "Örümceklerde, insanlardaki pazı ve triseps gibi antagonistik kas çiftleri yoktur. Öldüklerinde vücutlarına aktif olarak baskı yapma yeteneklerini kaybederler. Bu yüzden kıvrılırlar. Bu durumun çok ilginç olduğunu düşündük ve araştırmaya başladık" dedi.

Çalışmanın farklı canlılar üzerinde de denenmesinin düşünüldüğü belirtildi.

* Haberin görseli Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.