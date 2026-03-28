        ABD'li golfçü Tiger Woods, aracıyla takla attı

        ABD'li golfçü Tiger Woods, aracıyla takla attı

        Aracıyla takla attığı bir kazanın ardından tutuklanan ABD'li golfçü Tiger Woods, kefaletle serbest bırakıldı.

        Giriş: 28.03.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Florida eyaletindeki Jupiter Island'da bir kamyona çarptıktan sonra aracıyla takla atan 50 yaşındaki Woods, "etki altında araç kullanma" (DUI) suçlamasıyla tutuklandı.

        Martin County Şerif Ofisi, 15 büyük turnuva şampiyonluğu bulunan sporcunun ayrıca mala zarar verme ve yasal testi yaptırmayı reddetme ile de suçlandığını bildirdi.

        Şerif John Budensiek, memurların Woods'un alkol kullanımından şüphelenmediklerini ancak bilinmeyen bir maddenin etkisinde olabileceğini düşündüklerini söyledi.

        Yolcu kapısından sürünerek çıkmak zorunda kalan ve alkolmetre testini geçen Woods, idrar testini reddetti.

        Martin County Hapishanesi'nde 8 saat tutuklu kalan Woods, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

        Woods, 2021 yılında da yaralandığı bir trafik kazası geçirmişti. Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat'ta Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı. Kazada Woods'un, sağ kaval ve baldır kemiğinin yanı sıra ayak bileği ile ayağında da kırıklar meydana gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaybolan otizmli Fırat, hem suda hem de karada aranıyor

        Malatya'dan Adıyaman'a yakınlarını ziyarete gelen ve bir daha kendisinden alınamayan 8 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor.Edinilen bilgilere göre, İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Fırat Can Temel, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikha...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları