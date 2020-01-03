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HaberlerDünya

ABD'li muhalif yönetmen Michael Moore'dan Süleymani çıkışı

Amerikalı ünlü yönetmen Michael Moore, İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD'lilere seslendi. Mesajında Trump'ı eleştiren Moore, "Oğullarınızı ve kızlarınızı 2 yıl savaşa göndermeye hazır olun" ifadelerini kullandı

Michael Moore

Oscar ödüllü İrlanda asıllı Amerikalı aktör, film yapımcısı, film yönetmeni, senarist, yazar ve liberal politik yorumcu Michael Moore, ABD tarafından İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine tepki gösterdi.

 

"ONDAN NEFRET ETMEYİ ÖĞRENECEKSİNİZ"

Moore, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Merhaba yurttaş Amerikalılar! Bu adamı biliyor musunuz? Bu adamın sizin düşmanınız olduğunu biliyor muydunuz? Ne! Hiç duymadınız mı? Bugünden itibaren ondan nefret etmeyi öğreneceksiniz. Memnun olacaksınız ki Trump onu suikastle öldürdü, denildiği gibi yapacaksınız. Oğullarınızı ve kızlarınızı 2 yıl savaşa göndermeye hazır olun...

FAHRENHEİT'IN YÖNETMENİ

Captain Mike Across America, Capitalism: A Love Story gibi belgeselleriyle tanınan Michael Moore, özellikle 11 Eylül sonrası Amerika’nın durumunu irdeleyen Fahrenheit 9/11 belgeseliyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Belgeselleriyle ABD yönetimine karşı muhalif bir duruş sergileyen Michael Moore, son olarak 2016 başkanlık seçimlerine haftalar kala Michael Moore in Trump Land isminde bir belgesel çekmiş, belgeselinde ise Donald Trump hakkındaki düşüncelerini dile getirmişti.

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