ABD'li Republic First Bank kapatıldı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC) yapılan açıklamada, kayyum atanan Republic First Bank'ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, mevduat sahiplerinin korunması amacıyla FDIC'nin Fulton Bank ile mevduatların neredeyse tamamının ve Republic First Bank'ın varlıklarının büyük ölçüde tamamının satın alınmasına yönelik anlaştığı aktarıldı.

Republic First Bank'ın New Jersey, Pensilvanya ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacağı belirtilen açıklamada, Republic First Bank'ın mudilerinin Fulton Bank'ın mudileri olacağı kaydedildi.