ABD'li oyuncunun yanında kalan aile kayboldu 0:00 / 0:00

Rolling Stone'un Çarşamba günü bildirdiğine göre, Vermont Eyalet Polisi 25 yaşındaki kadın ve onun 5, 4 ve 1 yaşlarındaki çocuklarını 'Flash' filminin yıldızının gizlediğine inanarak arıyor.

ÜNLÜ OYUNCU YANINDA YAŞAMADIKLARINI İDDİA ETMİŞTİ Elde edilen mahkeme belgelerine göre, Vermont polis memurları, Eyalet Savcılığı tarafından talep edilen bir acil bakım emrini anneye sunmak için hafta sonu en az iki kez ulaşma girişimde bulunduklarını söyledi. Ancak 29 yaşındaki Miller, iddiaya göre polislere ailenin aylardır orada yaşamadığını söyledi. Yerel bir kaynak dergiye, birkaç memurun Salı gecesi yaklaşık bir saat boyunca oyuncunun evinde olduğunu söyledi ancak nedeninin açıklanmadığını belirtti. Rolling Stone; polis sözcüsü, Vermont Çocuk ve Aile Departmanı'na ulaşmaya çalıştıklarını ancak gizlilik endişeleri nedeniyle yorum yapmaktan kaçınıldığını yazdı.

TEMMUZ ORTASINA KADAR HER GÜN PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ Haberde ayrıca, kayıp annenin Temmuz ortasına kadar mülkten sosyal medyada günlük olarak paylaşımda bulunduğunu ancak sonrasında bu paylaşımların kesilip ardından da hesabın kapandığı belirtildi. Arama izninin Miller'in mülkünün ateşli silahlar, mühimmat ve esrarla dolu olduğu iddia edilmesinin ardından çocukların güvenliği korkusuyla hazırlandığı bildirildi. Çocukların babası da dahil olmak üzere durum hakkında bilgi sahibi olan birden fazla kaynak, Rolling Stone'a oyuncuya dair suçlamalarda bulundu. Kaynaklardan ikisi, “Fantastik Canavarlar” yıldızının evinin çevresinde silahlar olduğunu ve silahların doldurulmuş hayvanların yanına konulduğunu gösteren video görüntüleri olduğunu iddia etti. Bir kaynak ise çocuklardan birinin yerdeki kurşunları alıp ağzına koyduğunu iddia etti. Çocukların önünde sık ve yoğun esrar kullanıldığı da belirtildi.

TANIŞTIKTAN KISA SÜRE SONRA YAŞAMAYA BAŞLADI Rolling Stone'a göre kimliği açıklanmayan kadın, 1 ay önce Hawaii'de Miller ile tanıştıktan sonra Nisan ayı ortasında çocukları ile birlikte Miller'ın evine taşındı. Haziran ayında şahıs, tartışmaların ardından Miller'ın 'çok küçük üç çocuğu için güvenli bir ortam sağladığı' konusunda ısrar etti. Ancak baba, çocuklarına sağlık kontrolleri yapmak için Mayıs ayı ortasında sağlık ekipleri ve yerel polisle temasa geçti.